У Чернігові відкрилась літературна школа "Цвіт папороті"

У Чернігові 1 липня відкрилась літературна школа "Цвіт папороті", у якій навчатимуться слухачі з різних регіонів України.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила автор ідеї та координатор проєкту Людмила Зіневич.

"Для навчання у школі зареєструвалося 35 слухачів із Чернігова та Чернігівської області, Києва, Львова, Рівненщини. Наймолодшому з них - 13 років, найстаршому - близько 75-ти. Вчитимуться як ті, хто тільки пробує себе в літературній творчості, так і люди, які вже мають свої книжки і є переможцями конкурсів, - розповіла вона.

За словами Зіневич, навчати охочих літературній майстерності будуть відомі письменники і поети, літературознавці, видавці, які будуть ділитися своїм досвідом та вміннями. У їх числі, зокрема, Галина Пагутяк, Ірина Старовойт, Володимир Даниленко, Валентина Мастєрова та інші знані постаті.

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"Головна мета школи - розбудити так званий ген творчості та підвищити рівень літературної майстерності, занурити у середовище письменників", - зауважила організатор школи.

Навчання триватиме з 1 по 8 липня на базі навчально-методичного центру та міської бібліотеки імені М. Коцюбинського. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.