Нового главу Миколаївської ОДА шукають через Facebook: є завдання для кандидатів

Секретар Національної інвестиційної ради при Президентові України Давид Арахамія шукає через соцмережі кандидатів на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

Відповідний пост він опублікував в Facebook.

"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?" - написав він.

За словами Арахамія, завдання для кандидатів такі: зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон, облаштувати прибережну зону.

"Накидайте, будь ласка, кандидатів у коментах", - попросив Арахамія.

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Як відомо, в Україні немає посади губернатора. Главою області є голова облдержадміністрації, якого призначає Президент за погодженням з Кабінетом міністрів.

Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Савченка з посади голови Миколаївської ОДА, а його обов'язки тимчасово поклав на В'ячеслава Боня.