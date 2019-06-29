Нового главу Миколаївської ОДА шукають через Facebook: є завдання для кандидатів
Укрінформ
Секретар Національної інвестиційної ради при Президентові України Давид Арахамія шукає через соцмережі кандидатів на посаду голови Миколаївської обласної державної адміністрації.
Відповідний пост він опублікував в Facebook.
"Миколаїв. Хто гідний бути губернатором? Які є кандидатури?" - написав він.
За словами Арахамія, завдання для кандидатів такі: зменшити корупцію, знизити вплив криміналітету на життя регіону, втричі збільшити інвестиції в регіон, облаштувати прибережну зону.
"Накидайте, будь ласка, кандидатів у коментах", - попросив Арахамія.
Як відомо, в Україні немає посади губернатора. Главою області є голова облдержадміністрації, якого призначає Президент за погодженням з Кабінетом міністрів.
Раніше Президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Савченка з посади голови Миколаївської ОДА, а його обов'язки тимчасово поклав на В'ячеслава Боня.