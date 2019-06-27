Президент звільнив голову Дніпропетровської ОДА

Президент звільнив голову Дніпропетровської ОДА

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 471/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Звільнити Резніченка Валентина Михайловича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі.

Читайте також: Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА від тимчасового виконання обов'язків

Іншим указом № 472/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА покладено на Дмитра Батуру.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича", - зазначається у документі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-