Президент звільнив голову Дніпропетровської ОДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Відповідний указ № 471/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Звільнити Резніченка Валентина Михайловича з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України", - йдеться у документі.
Іншим указом № 472/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Дніпропетровської ОДА покладено на Дмитра Батуру.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Батуру Дмитра Ігоровича", - зазначається у документі.