Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА від тимчасового виконання обов'язків
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної держадміністрації Сергія Коваленка.
Відповідний указ № 464/2019 оприлюднено на сайті глави держави.
"Увільнити Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.
Іншим указом № 465/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА покладено на Світлану Лобанову.
"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну", - зазначається у тексті указу.