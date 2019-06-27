Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА від тимчасового виконання обов'язків

Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА від тимчасового виконання обов'язків

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної держадміністрації Сергія Коваленка.

Відповідний указ № 464/2019 оприлюднено на сайті глави держави.

"Увільнити Коваленка Сергія Петровича від тимчасового виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

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Іншим указом № 465/2019 тимчасове виконання обов’язків голови Кіровоградської ОДА покладено на Світлану Лобанову.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Лобанову Світлану Василівну", - зазначається у тексті указу.

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