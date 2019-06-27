Комітет Ради 1 липня розгляне звільнення Клімкіна

Комітет у закордонних справах Верховної Ради 1 липня у понеділок розгляне ситуацію з ПАРЄ та проект постанови про звільнення з посади міністра закордонних справ Павла Клімкіна.

Про це в Twitter написала народний депутат Ганна Гопко.

"1 липня - засідання Комітету в закордонних справах. 1.Ситуація в ПАРЄ та відкликання запрошення на дострокові парламентські вибори в Україні для делегації ПАРЄ. 2.Проект Постанови про звільнення Клімкіна П.А. з посади Міністра та призначення Пристайка В.В. Міністром (№10382, ПУ)", - написала Гопко.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер Президент України Володимир Зеленський висловив обурення тим, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін без погодження з ним відповів на ноту МЗС Росії щодо звільнення українських моряків згідно з рішенням Міжнародного Трибуналу ООН з морського права.

У Верховній Раді 11 червня зареєстрували подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ України та призначення Вадима Пристайка.

Раніше, 6 червня, ВР не підтримала проект постанови президента про звільнення Клімкіна з посади міністра закордонних справ, внесений до парламенту 30 травня.