Мітинг і кіно у волонтерському наметі: Харків святкує День Конституції

"Як і три сторіччя тому, сьогодні український народ відстоює європейські демократичні цінності та бореться за них та за свою землю зі зброєю в руках. Тож День Конституції - це важливе свято для кожного громадянина вільної та гідної держави, в якій кожен – це особистість, а всі разом – велика сила", - наголосила під час промови біля пам’ятника Незалежності України голова Харківської ОДА Юлія Світлична.

Урочистості з нагоди відзначення Дня Конституції України у Харкові / Фото: Вячеслав Мадієвський. Укрінформ

За її словами, сучасна українська Конституція так само, як і Конституція Пилипа Орлика у XVIII столітті – є одним із найпрогресивніших документів у світі. Бо, як відомо, Основний Закон гарантує ключові права громадян України, закріплює відносини між громадянином та державою, що базуються на рівності та свободі слова, мислення й волевиявлення, додала голова ОДА.

У заходах взяли участь представники міської та обласної влади, учасники АТО/ООС, харків’яни та гості міста.

О 19:00 у волонтерському наметі "Все для перемоги", що на Майдані Свободи, відбудеться творча зустріч із відомими українськими письменниками - братами Віталієм та Дмитром Капрановими, які презентують новий роман "Справа Сивого", а також вже знайомі читачам книжки "Мальована історія Незалежності України", "Забудь-річка", "Щоденник моєї секретарки", та перше видання "Кобзар 2000". Пізніше тут же розпочнеться показ і обговорення документального фільму "Генерал-правозахисник Петро Григоренко". У кінострічці про Григоренка розповідають лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, дисиденти Семен Глузман і Мирослав Маринович.

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Щодо до міської програми свята, то, як повідомили у пресслужбі Харківської міськради, увечері на Майдані Конституції розпочнеться концерт за участю гуртів рок-музики. Святкову програму до Дня Конституції також підготували в центральному парку культури та відпочинку імені Горького, де починаючи з 17:00 пройдуть концерти просто неба за участі курсантів Національного університету цивільного захисту та відомих рок-груп. Свято завершить молодіжна дискотека.