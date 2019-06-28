Негода залишила без світла 211 населених пунктів у восьми областях

Станом на 7:00 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач залишилися знеструмленими 211 населених пунктів у 8 областях.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, без світла в Івано-Франківській області – 70 населених пунктів, Київській – 52, Чернігівській – 26, Сумській – 23, Житомирській – 17, Черкаській – 15, Кіровоградській -4 та Чернівецькій - 4.

Зокрема, в Івано-Франківській області на території Богородчанського, Рожнятівського, Надвірнянського,Калуського, Коломийського та Тисменицького районів відбулося повалення дерев, пошкоджено крівлі 30 будівель (18 житлових, 3 господарських, 9 соціальної сфери), підтоплено 19 житлових будинків та 176 дворогосподарств. В с. Стебник Тисменицького району через підняття рівня води в р. Стебник пошкоджено частину покриття автомобільного мосту, внаслідок чого відсутнє транспортне сполучення з частиною населеного пункту (близько 100 дворогосподарств). Пішохідне сполучення забезпечене. Підрозділами ДСНС прибрано 30 повалених дерев, відкачано понад 200 куб. м води. Станом на 7 год. 28 червня рівень води поступово спадає, залишається підтопленими 8 (було 19) житлових будинків та 64 (було 176) домогосподарств.

У Гайсинському районі Вінницької області негода пошкодила покрівлі ЗОШ № 4 м. Гайсин та ЗОШ с. Гунча Гайсинського району.