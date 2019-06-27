На Київщині через негоду загинула людина, у столиці - четверо постраждалих

У Київській області внаслідок падіння дерева загинула людина, а у самій столиці внаслідок негоди постраждало четверо людей.

Про це повідомляє ДСНС України.

"На Київщині внаслідок падіння дерева у м. Буча загинула одна особа", - йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, у Києві через негоду постраждало, попередньо, 4 людини.

Зазначається, що 27 червня внаслідок ускладнення погодних умов - грози, зливи та шквалів 25-28 м/c - у деяких областях України сталося повалення дерев та конструкцій будівель.

Зокрема, у столиці рятувальники 15 разів виїжджали на виклики для прибирання дерев з автомобілів, 4 рази - для прибирання дерев з будинків, а також декілька разів довелося прибирати дерева з дороги. Станом на 15:30 столичні рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації подій. Також проводилися роботи з відкачування води із проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вул. Теліги та вул. Щусєва.

А на Івано-Франківщині вітер повалив близько 160 дерев, пошкоджено покрівлі 11 будівель. Жертв і постраждалих на території області немає. До ліквідації наслідків негоди залучені 34 рятувальники та 12 одиниць техніки.