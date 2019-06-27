На Закарпатті та Івано-Франківщині у річках очікується підйом рівнів води

У річках Закарпатської та Івано-Франківської областей 27-28 червня очікується підйом рівнів води.

Про це повідомляє ДСНС України.

“За прогнозом Укргідрометцентру, 27-28 червня, у зв'язку з очікуваними опадами, на малих водотоках Закарпатської області та річках басейну Дністра в межах Івано-Франківської області очікуються швидкоплиннi пiдвищення рiвнiв води на 0,2 - 1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, при зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У горах існує можливість формування локальних селевих потоків, попереджають в ДСНС.