Потужна злива: з вулиць Києва прибирають повалені дерева

Працівники КО “Київзеленбуду” працюють над усуненням наслідків негоди, зокрема прибирають з вулиць міста повалені дерева.

Про це повідомляє “Київзеленбуд”.

“Швидко реагуємо та долаємо наслідки негоди. Безперервно працюємо над комфортними умовами міського середовища”, - йдеться у повідомленні.

З вулиць Києва прибирають повалені дерева / Фото: facebook.com/zelenbud

Водночас, у прес-службі “Київзеленбуду” повідомили, що у кожному районі наразі задіяні усі бригади (пильщики, вишки, маніпулятори).

Бригади працюють у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах Києва.