Потужна злива: з вулиць Києва прибирають повалені дерева
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Укрінформ
Працівники КО “Київзеленбуду” працюють над усуненням наслідків негоди, зокрема прибирають з вулиць міста повалені дерева.
Про це повідомляє “Київзеленбуд”.
“Швидко реагуємо та долаємо наслідки негоди. Безперервно працюємо над комфортними умовами міського середовища”, - йдеться у повідомленні.
З вулиць Києва прибирають повалені дерева / Фото: facebook.com/zelenbud
Водночас, у прес-службі “Київзеленбуду” повідомили, що у кожному районі наразі задіяні усі бригади (пильщики, вишки, маніпулятори).
Бригади працюють у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах Києва.