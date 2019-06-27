У Вінниці створять другий інклюзивно-ресурсний центр.

Про це у четвер на сесії міської ради повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

«Минулого року ми відкрили перший інклюзивно-ресурсний центр, зараз виносимо рішення щодо створення другого. Ми постійно працюємо в напрямку розвитку інклюзивної освіти та створення належних європейських умов щодо надання послуг дітям з особливими освітніми потребами та підвищення соціальної адаптації таких дітей», – зазначив Моргунов.

За його словами, другий інклюзивно-ресурсний центр матиме статус комунальної установи і здійснюватиме комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дітей віком від 2 до 18 років з особливими освітніми потребами. За її результатами дітям розроблятимуть індивідуальні програми розвитку, в яких буде передбачено кількість корекційно-розвиткових занять. Також у Центрі надаватимуть психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної, загальної середньої та професійної освіти.

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Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької міської ради, діяльність інклюзивно-ресурсного центру забезпечуватимуть педагогічні працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, а також господарсько-обслуговуючий персонал.

В інклюзивно-ресурсному центрі також надаватимуть консультації педагогічним працівникам дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання та батькам дітей з особливими потребами. Для цього вони проводитимуть конференції, семінари, тренінги, майстер-класи тощо.

Перший інклюзивно-ресурсний центр у Вінниці створили ​минулого року, він працює у лівобережній частині міста. Новий Центр надаватиме послуги особливим дітям у правобережній частині Вінниці.