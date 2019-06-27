У Вінниці в працівників дитячих закладів естетичного виховання та підліткових клубів зросте зарплатня

З 1 липня буде встановлена муніципальна набавка за складність та напруженість в роботі у розмірі 20 % посадового окладу педагогічним працівникам дитячих шкіл мистецтва. В результаті розмір заробітної плати зросте у близько 300 працівників. Ці рішення сьогодні схвалили депутати міської ради.

Дане рішення було прийняте для підвищення соціальних гарантій та диференціації заробітної плати педагогічних працівників, які забезпечують надання позашкільної освіти дітям Вінницької міської ОТГ. Кошти на надбавки педагогічним працівникам будуть виділені з бюджеті Вінницької міської об’єднаної територіальної громади.

«Ми вже прийняли рішення щодо муніципальних надбавок педагогам дошкілля та тренерам дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А проект рішення, який ми розглядаємо сьогодні, передбачає встановлення надбавки і працівникам шкіл естетичного виховання у розмірі 20%», - сказав Сергій Моргунов.

Тож, надбавку отримуватимуть педагогічні працівники у Вінницьких дитячих музичних школах №1 та №2, у Вінницькій дитячій школі мистецтв, Вінницькій дитячій школі мистецтв «Вишенька» та у Вінницькій дитячій художній школі.

Також депутати підтримали рішення про преміювання педагогічних працівників КЗ «Центр підліткових клубів за місцем проживання». Її розмір з 1 червня до 31 грудня 2019 року становитиме до 20% від посадового окладу, відповідно до результатів праці кожного окремого працівника.

«На наступний рік при формуванні бюджету об’єднаної територіальної громади будемо розглядати можливість збільшення надбавок, які ми запровадили цього року», – додав Сергій Моргунов.