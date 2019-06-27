З Донеччини до «Артеку» та «Молодої гвардії» направили 79 дітей

Від Донецької області до дитячих центрів «Артек» та «Молода гвардія» направлено 79 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Про це повідомили в Департаменті соцзахисту населення Донецької ОДА.

«79 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, направились на VІ тематичні зміни до дитячих центрів «Молода гвардія» та «Артек», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що з них 40 дітей направили до «Молодої гвардії» та 39 дітей – до «Артеку». У дитячих центрах діти перебуватимуть 21 день.

Головним завданням програми тематичної зміни «Мистецька академія» ДП «УДЦ «Молода гвардія» є розвиток творчого потенціалу дітей.

В основі ігрової моделі зміни – навчання у Мистецькій академії, яке передбачає 7 навчальних курсів: «Від вертепу до корифеїв» (театральне мистецтво); «Майстерність слова» (література); «ART-селфі» (фотомистецтво); «Music Fest.MG» (музичне мистецтво); «Modern Style» (декоративно-прикладне мистецтво); «Моя хореографіЯ» (хореографічне мистецтво) та «Мистецтво в мережі».

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У рамках зміни відбудеться Всеукраїнський дитячий конгрес «Зіркові канікули у «Світі талантів» серед талановитих та обдарованих дітей.

В рамках зміни «Молодь творить майбутнє» ДПУ «МДЦ «Артек» артеківці зможуть прийняти участь у нових спеціалізованих літніх програмах. Для тих, хто хоче вивчити та удосконалити іноземну мову і водночас відпочити – Artek Language Club. Занурення у світ пізнання природничих наук, технологій, інженерії та математики за допомогою інновацій – STEM або наука по-новому. Для тих, хто веде активний спосіб життя, захоплюється туризмом та мандрівками – Школа туризму та виживання «Вартові лісу». Для тих, хто хоче стати відомою зіркою та виступати перед численною публікою – ARTEK-Production.

Головними подіями зміни стануть – святкування Дня Конституції України та Дня Молоді, а також Артеківський Форум лідерства та громадських ініціатив з презентацією та обговоренням соціальних дитячих проектів.