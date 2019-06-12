На Полтавщині оздоровляться 200 дітей з Донеччини

У дитячому оздоровчому центрі санаторного типу «Миргородський» Полтавської області курс оздоровлення пройдуть 200 дітей з Донеччини.

Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Донецької ОДА.

«На запрошення Полтавської обласної державної адміністрації та Полтавської обласної ради 50 дітей Донецької області, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, із числа дітей, що проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, направлено на оздоровлення до дитячого оздоровчого центру санаторного типу «Миргородський» (Полтавська область)», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час зміни діти матимуть можливість не тільки зміцнити здоров’я, а й змістовно провести час, беручи участь у різних спортивних змаганнях, конкурсах, екскурсіях.

Загалом у літній період заплановано оздоровлення 200 дітей (чотири зміни) з лінії зіткнення. Кожна зміна триватиме 21 день, наступна має розпочатися 28 червня.