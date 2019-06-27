Надзвичайна пожежна небезпека утримається в усіх областях України, крім західних
Укрінформ
На всій території України, крім західних та більшості районів Житомирської області, 27 червня утримається висока пожежна небезпека.
Про це повідомляє ДСНС України.
“За прогнозом Укргідрометцентру, 27 червня в Україні, крім західних та більшості районів Житомирської області, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека”, - йдеться у повідомленні.
У Києві та Київській області 27 червня також утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.