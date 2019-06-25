Бізнесмена Амірханяна затримали за підозрою у фінансуванні окупантів у Криму

Служба безпеки України затримала бізнесмена Араіка Амірханяна за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, організації незаконного переправлення осіб через держкордон та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє у вівторок пресслужба СБУ у Facebook.

"19 червня 2019 року слідчими СБУ затримано громадянина України Амірханяна Араіка Хачиковича за підозрою у фінансуванні дій, спрямованих на повалення конституційного ладу з корисливих мотивів, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах шляхом шахрайства, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підозрюваному судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"У подальшому було встановлено, що Амірханян А.Х. також причетний до вчинення інших злочинів на території України, у тому числі поєднаних з насильством над потерпілими", - додали в СБУ.

Як повідомляється на сайті СБУ, оперативники спецслужби встановили, що зловмисник, через підконтрольні суб’єкти господарювання здійснив перерахунок коштів у розмірі понад чотири мільйони російських рублів на рахунки так званих митних органів окупаційної влади АР Крим.

"Водночас ділок, перебуваючи у змові зі службовими особами Антимонопольного комітету України, здійснив протиправне блокування понад двохсот публічних закупівель з ремонту та будівництва автомобільних доріг загальною вартістю понад двадцять мільярдів гривень. Роботи проводились за замовленням Державного агентства автомобільних доріг України і Вінницької, Хмельницької, Львівської, Полтавської, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Кіровоградської регіональних служб автомобільних доріг. У такий спосіб було фактично блоковано державну програму із модернізації об’єктів критичної інфраструктури у транспортній галузі", - зазначили в СБУ.

Крім того, за даними спецслужби, фігурант провадження також підозрюється в організації механізму незаконного переправлення групи осіб через державний кордон України до РФ через територію тимчасово окупованої АР Крим та у протиправному заволодінні майном українських підприємств на загальну суму майже 20 млн грн.