Представників ОТГ на Буковині вчили, як уникати помилок під час державних закупівель

Для представників ОТГ Чернівецької області провели тренінг «Публічні закупівлі з використанням системи Prozorro».

Законодавство у сфері публічних закупівель часто змінюється, коригуються вимоги, змінюються певні процедури торгів, і не завжди представники органів місцевого самоврядування, які займаються цими питаннями, встигають вчасно розібратися у цих змінах.

Захід відбувся за ініціативи Чернівецького Центру розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нерідко буває, коли активісти або контролюючі органи знаходять різні порушення під час закупівель в органах місцевого самоврядування. І, може відкрию вам таємницю, але більшість із таких порушень виникають не через якийсь умисел, а через звичайні помилки людей, які можуть бути не в курсі усіх законодавчих змін. А законодавство у цій сфері змінюється доволі часто. І для того, щоб убезпечити наші громади від здійснення можливих помилок, ми проводимо фактично щорічно таке навчання. Запрошуємо фахівців із Києва, які беруть участь і в розробці самої системи Prozorro і їхніх модулів та можуть фахово надати представникам наших громад інформацію щодо проведення таких торгів. Адже ми запрошуємо фахівців, які на практиці стикаються із публічними закупівлями та можуть дати відповіді на питання, які виникають у громадах», – каже радник з місцевих фінансів Чернівецького ЦРМС Дмитро Прокопець.

Експерт з публічних закупівель, кандидат економічних наук Микола Силенко коротко ознайомив присутніх із основними положеннями законодавства про публічні закупівлі та останніми змінами до нього.

«Усі закупівлі умовно діляться на дві частини: порогові і допорогові закупівлі. Законодавство чітко визначає, що закупівлі від 200 тисяч гривень для товарів і послуг і від 1,5 мільйони гривень для робіт – це вартісні межі для застосування Закону України «Про публічні закупівлі». Щодо допорогових закупівель, то їх не обов’язково вносити до системи Prozorro, це є ваше право. Але є два варіанти для дій – або ми викладаємо звіт у системі про укладений договір, або ми проводимо допорогову закупівлю відповідно до затвердженого порядку щодо таких закупівель. До речі, у новому проекті закону, який розроблений Мінекономрозвитку, але поки що не прийнятий, скасують можливість проводити «допороги» через звичайний звіт. Усі такі закупівлі потрібно буде проводити через систему Prozorro», – наголосив Силенко.

Деякі міські, сільські або селищні ради на власний розсуд знижують встановлені законодавством пороги закупівель. Але насправді, такі рішення є незаконними. Як приклад, експерт навів нещодавнє рішення суду, де комунальне підприємство із Дніпра довело незаконність встановлення міськрадою нижчих за законодавчо визначені суми допорогових закупівель.

«Практика показала, що окремі місцеві ради полюбляють сесійно встановлювати певні обов’язкові вимоги до проведення допорогових закупівель. Тут хочу навести приклад судового рішення у справі, яка тягнулася ще з 2015 року, але лише у 2018 році була поставлена остаточна крапка. Свого часу Дніпропетровська міська рада встановила обов’язковий поріг, починаючи зі 10 тисяч гривень. І одне з комунальних підприємств відмовилося застосовувати ці вимоги. Бо є закон, який каже про 200 тисяч для товарів і послуг і 1,5 мільйони для робіт. І сама міська рада судилася зі своїм комунальним підприємством. Підприємство пройшло усі судові інстанції, і Верховний суд постановив, що рішення міської ради суперечить вимогам закону. Раджу вам цю інформацію використати для ознайомлення із нею ваших депутатів. Рішення міських, селищних чи сільських рад не можуть звужувати чи розширювати вимоги закону», – звернувся Силенко до присутніх.

На тренінг приїхали посадові особи ОТГ Чернівецької області, які займаються процедурами публічних закупівель. Більшість із присутніх уже не перший рік займаються цими питаннями, тому доволі активно могли дискутувати зі спікером. Зокрема у представниці Великокучурівської ОТГ виникли питання щодо їхньої процедури закупівлі дров, яка вже всьоме через різні причини не може відбутися.

«Ми ще у грудні минулого року запланували закупівлю дров на наступний опалювальний сезон. Запланували ніби вчасно, але вже червень, а ми досі їх не купили. Пройшла уже сьома процедура. Першого разу учасники подали не всі документи, другий раз був лише один учасник, третій раз знову не всі документи підготували, інший раз не було учасників і так далі. Тобто, проведення закупівлі запланували вчасно, але через різні причини, які від нас не залежать, ми цю закупівлю провести досі не можемо», – зазначила уповноважена особа із закупівель виконкому Великокучурівської ОТГ Катерина Юрій.

Якщо подібна ситуація виникає, експерт з публічних закупівель порадив скористатися нормою закону, яка вказує на те, що якщо закупівлі не відбулися двічі через відсутність достатньої кількості учасників, то можна скористатися переговорною процедурою. При цьому не повинні змінюватися умови проведення закупівлі. І не важливо чи такі торги без достатньої кількості учасників не відбулися двічі поспіль, чи переривалися проведеною процедурою.

Присутніх також ознайомили із повноваженнями та функціями тендерного комітету й уповноваженої особи, з особливостями планування закупівель, основними етапами проведення процедури відкритих торгів, зі звітністю щодо здійснення закупівель, особливостями укладання, виконання та внесення змін до договорів про закупівлю, а також із можливістю оскарження процедур закупівель тощо.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Віталій Олійник