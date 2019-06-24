Миколаївська ОТГ: життя на краю апокаліпсиса

Їхати дорогою на Миколаївку завжди сумно, бо вона йде крізь Семенівку, що на околиці Слов’янська.

У 2014 році це селище пережило свій власний апокаліпсис. Впродовж двох місяців тут тривали жорстокі бої, які мало не зрівняли Семенівку із землею. Тепер же багато будинків відновили, вражає досконалістю дорожнє полотно відбудованого мосту. Але ще стоїть у руїнах встелений слідами осколків мотель, кущами кленку обросли цегляні руїни двоповерхових будинків. На обрії ще гнітюча картина – ряди триповерхових будівель без вікон, з розбитими дахами. Це – корпуси психіатричної лікарні обласного значення. На цьому тлі дивовижними побачили журналісти досягнення Миколаївської ОТГ, що в Слов’янському районі Донецької області.

Тергромада повноцінно працює вже два роки. Завдяки чому їй вдається розвиватися, з’ясовували журналісти під час прес-туру «Миколаївська громада: досягнення реформи в міській ОТГ». Захід організовано Донецьким Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

БЕЗПЕКА - ЦЕ ГОЛОВНЕ

Центр безпеки громадян у Миколаївській ОТГ відкрили в січні минулого року. Тут не стали будувати новий об’єкт, а майже 7 млн грн з обласного бюджету вклали в капремонт та посилення потужності діючої пожежної частини. На думку місцевої влади, саме такий підхід – допомога пожежно-рятувальній частині ДСНС - більш виважений та економічно обґрунтований. Нова потужна техніка з’явилась тут також завдяки підтримці з боку Державної служби з надзвичайних ситуацій, натомість з бюджету громади виділили 60 тис. грн на фірмовий одяг рятувальників.

«Загалом тут працюють 44 людини, варту несуть 10 пожежних рятувальників. Минулого року ліквідували 109 пожеж, виїжджали також на 30 хибних викликів. Обслуговують територію всіх населених пунктів ОТГ, а також Слов’янську ТЕС» - розповів заступник начальника пожежної частини Олександр Мисяйло. Рятувальники кажуть, що взимку допомагали витягувати автівки зі снігових наметів, але комунальні служби в громаді працюють якісно, отже, таких викликів було лише три.

«Об’єднані територіальні громади самі обирають формат Центру безпеки – або будівництво модульної конструкції, або посилення та переоснащення діючої пожежної частини, - коментує радник з питань децентралізації Донецького ЦРМС Максим Ткач. - Шляхом капітального ремонту пожежних частин пішли Миколаївська та Сіверська міські ОТГ».

За підтримки експертів Донецького ЦРМС розроблено посібник з організації надання послуг з безпеки в об’єднаних територіальних громадах.

У ТЕПЛІЙ ШКОЛІ - СУЧАСНІ КЛАСИ

З перших днів існування постали нові клопоти. Перш за все треба було організовувати харчування дітей у дитсадках та школах, адже навчальні заклади, як і решта комунальних установ, перейшли під управління ОТГ. Не було фахівців, досвіду роботи з державною субвенцією – освітньою та медичною. Але вирішили й ці питання.

Школа в селі Рай-Олександрівка вже зимувала з новим утепленням – термомодернізацію будівлі зробили за кошти Державного фонду регіонального розвитку при співфінансуванні місцевого бюджету. Держава надала 3,9 млн грн, ще 430 тис. грн – гроші громади. За словами директорки сільської школи Наталії Гакової, з новими вікнами, дверима, утепленими стінами та заміненим обладнанням у котельній, стало набагато тепліше, а грошей витрачається значно менше. Те, що раніше сплачували за тепло за один місяць, вистачило на весь опалювальний сезон. Місцеву школу відвідують 70 учнів, 10 з них їздять з Миколаївки рейсовим автобусом.

“У 2018 році Миколаївська ОТГ придбала два автобуси – один з них під соціальний рейс та перевезення жителів з навколишніх сіл до Центру адмінпослуг та Соціального офісу, а інший – шкільний. З нового навчального року тут возитимуть дітей, у тому числі в Рай-Олександрівську школу”, - розповідає Олена Уфатова, керівник справами виконкому.

За програмою Нової української школи перший клас у Рай-Олександрівській ЗОШ закінчили дев’ять першокласників. Для всіх дітей молодших класів Миколаївська міська рада придбала нові парти, комплектація меблями початкової ланки шкіл завершиться у поточному році.

ПРОЗОРИЙ СОЦІАЛЬНИЙ ОФІС ТА КОМПЛЕКС АДМІНПОСЛУГ

Перший на Донеччині Прозорий соціальний офіс з’явився саме в Миколаївській ОТГ. Його відкрили влітку минулого року. Нині продовжується облаштування території. Тут встановлюють ігрові майданчики, висаджують кущі та дерева, завершують планування та зонування.

Реконструкцію нежитлової адміністративної будівлі зробили за грошової підтримки ПРООН, обладнання закупили в рамках проекту Мінсоцполітики.

На території Миколаївської ОТГ проживає 9 тисяч отримувачів пільг та державної допомоги. Раніше люди їздили до Слов’янська, районного центру. Відкриття Соціального офісу та Центру надання адмінпослуг було вкрай важливе для об’єднаної громади.

З середини грудня минулого року в ЦНАПі розпочали оформлювати внутрішні паспорти у вигляді ID карток та закордонні паспорти. Журналістам показали, як проходить уся процедура, починаючи від отримання талончика в електронній черзі. Менше ніж за півроку в Миколаївському ЦНАПі оформили та видали 900 паспортів, лише третина з них внутрішні, а решта закордонні. За послугою звертаються жителі з усіх населених пунктів Миколаївської ОТГ. Через відсутність величезних черг за закордонним паспортом до Миколаївки їдуть зі Слов’янська, Краматорська та навіть Харкова. СПОРТИВНА ГОРДІСТЬ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ

Значна увага в Миколаївській громаді приділяється розвитку спортивних об’єктів. Для цього місцева влада залучає не тільки бюджетні кошти, але й допомогу від Слов’янської ТЕС – містоутворювального підприємства, з яким у громади тісні партнерські відносини.

Влітку минулого року в Миколаївській громаді урочисто відкрили спортивний комплекс «Енергетик». Вартість його будівництва обійшлась у 58 млн грн за кошти «Донбасенерго».

Директорка «Енергетика» Юлія Трифонова показала журналістам сучасну тренажерну та спортивні зали, зал боротьби та інші спеціалізовані приміщення. Справжня гордість – плавальний басейн, де тренуються обласні збірні перед змаганнями. У спортивному комплексі проходять збори перед чемпіонатами України з різних видів спорту, а також проводять чемпіонати обласного рівня. На території Миколаївки є готель, де можуть жити спортсмени з інших міст.

Окрім спортивних секцій тут працюють масажний кабінет, зал фітнесу, дитяча кімната та багато інших просторів для здорового способу життя. В кінці травня цього року спортивно-оздоровчий комплекс «Енергетик» був відзначений прапором Національного олімпійського комітету України, його вручив президент НОК Сергій Бубка.

«Розвиток інфраструктури, в тому числі спортивної, має велике значення для об’єднаної територіальної громади, - коментує Максим Ткач. – Великою проблемою малих міст та сільської території залишається постійний відтік молоді. Можливість займатись спортом у комфортних умовах, з сучасним спортивним обладнанням може бути одним з факторів, які стимулюватимуть молодь залишатись жити вдома та розвивати власну громаду, привозити додому медалі зі спортивних змагань, таким чином формувати імідж рідної громади».

РЕФОРМА ДАЛА РЕСУРСИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ

Наостанок свого візиту в Миколаївську ОТГ журналісти мали нагоду поспілкуватись з її головою Оленою Цикуновою.

«Коли громада об’єдналась, ми навіть не очікували на такі переваги від децентралізації, — зазначила Цикунова. – Миколаївська ОТГ об’єднала місто з 10 навколишніми селами з Рай-Олександрівської та Малинівської сільської ради. Загальна кількість населення склала понад 17 тисяч чоловік. До утворення об’єднаної територіальної громади бюджет Миколаївки становив лише 15 млн грн. Третина з них – власні надходження, а решта — 10 млн грн – екологічний податок. Тепер він ( бюджет ОТГ) ? сягнув 130 млн грн, разом з субвенціями та дотаціями з державного бюджету. В громаді почали ремонтувати дороги, утеплювати школи, разом зі Слов’янською ТЕС підготували великий пакет проектів розвитку Миколаївської ОТГ».

лена Цикунова впевнена, що реформа децентралізації, передача повноважень від держави на місцевий рівень спрямовані в першу чергу на покращення якості життя жителів громади, поліпшення послуг. Миколаївська громада отримала ресурс і можливості, які спрямовує на реалізацію проектів.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Віра Ільїна, Донецька обл.

Фото: Донецький ЦРМС