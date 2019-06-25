Переселенці перекрили трасу Київ-Чоп - вимагають відновити електрику в санаторії “Тетерів”

На Житомирщині жінки-переселенки, що проживають у санаторії «Тетерів», обмежили рух трасою Київ-Чоп, вимагаючи відновити електропостачання у закладі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у ГУНП Житомирської області.

«Повідомлення надійшло близько 9.00 про те, що на 103-му кілометрі автодороги Київ-Чоп близько 10 людей частково обмежили рух у напрямку Києва. Вони ходять по пішохідному переходу», - розповіли в поліції.

У ГУНП області додали, що причина такої акції – привернути увагу до питання відновлення електроенергії в санаторії «Тетерів», що у місті Коростишів, де проживають внутрішньо переміщені особи.

Світло в кімнатах відключили через борги по сплаті за електроенергію.

Фото: Громадське радіо