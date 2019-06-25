На Закарпатті горить база відпочинку

У селі Кострина Великоберезнянського району горить база відпочинку — пожежу локалізовано, але над її ліквідацією ще працюють.

Про це в коментарі кореспонденту повідомив Федір Філіп, співробітник прес-служби УДСНС в Закарпатській області.



“Повідомлення про пожежу в туристичному комплексі до нас надійшло о 5.40, наразі там працюють 12 осіб особового складу та 3 одиниці техніки, пожежу локалізовано, але над її ліквідацією ще працюють рятувальники. Площа пожежі - 540 кв. метрів, горить дах комплексу, туристів евакуювали,” - розповів Філіп.

Пожежу виявили о 4.38, рано-вранці.

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За попередньою інформацією, пожежу виявили діти, які зранку з тренером вийшли на зарядку. На час пожежі в комплексі відпочивало 77 дітей.