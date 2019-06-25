На Рівненщині горить сміттєзвалище

На Рівненщині рятувальники локалізували пожежу на сміттєзвалищі площею 0,5 га.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Рівненській області.

“25 червня о 04:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про загоряння сміття на полігоні сміттєзвалища на території Шпанівської сільської ради, яке належить КАТП-1728. Площа пожежі становить 0,5 га. Площа сміттєзвалища 21,15 га”, - йдеться у повідомленні.

Пожежа на сміттєзвалищі у Рівненській області/ Фото: ДСНС

Зазначається, що станом на 07:22 пожежу локалізовано. Ситуація з ліквідацією пожежі на території сміттєзвалища, що знаходиться на території Шпанівської сільської ради під цілковитим контролем рятувальників ДСНС.

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Розповсюдження вогню немає. Проводяться усі необхідні заходи щодо найшвидшої ліквідації.