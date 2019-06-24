Заступник мера Сум не відмовляється від свого допису щодо ЛГБТ

«Оскільки мій допис щодо ЛГБТ-пропаганди був неоднозначно трактований - вимушений подати певні роз'яснення з цього приводу. Категорично не сприймаю політику уряду щодо потурання ЛГБТ-пропаганді та поступового впровадження гендерної ідеології! Особливо обурили заяви представників МОЗу та КМДА щодо особистої участі посадових осіб в ґей-параді. На емоціях я використав для коментування зображення ув'язнених у концтаборі. Я усвідомлюю, що як посадова особа маю завжди керуватися холодним розумом, а тому хотів би перепросити у жертв та рідних жертв концтаборів, ув'язнених націонал-соціялістичним режимом. Гра на почуттях стражденних, навіть у такий спосіб, є неприпустимою. У разі, якщо я в чомусь порушив законодавство України - з гідністю готовий понести встановлену законом відповідальність», - наголосив посадовець.

Разом з тим Галицький вважає, що як громадянин України має право вільно висловлювати свою позицію щодо неприпустимості ЛГБТ-пропаганди, задля захисту інституту сім'ї та здорового майбутнього українських дітей.

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Як повідомлялося, 22 червня Галицький на своїй сторінці у Facebook написав: «ЛГБТ – прайд здорової людини. Вірю – не за горами той час, коли т. зв. прайди виглядатимуть саме так», проілюструвавши свій допис фото полонених з німецького концтабору.

Реагуючи на цей пост, прокуратура Сумської області відкрила кримінальне провадження за фактом «умисних дій, спрямованих на розпалення національної, расової чи релігійної ворожнечі». Слідство веде головне управління Нацполіції Сумської області.

З боку ж керівництва Сумської міськради в особі його міського голови Олександра Лисенка реакції на таку заяву поки що немає. Принаймні, на апаратній нараді 24 червня це питання не порушувалося. Сам мер повідомив журналістам, що оприлюднить свою позицію стосовно висловлювання свого підлеглого безпосередньо після особистого спілкування з ним.