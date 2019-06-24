Проти заступника мера Сум порушили справу за кривду ЛГБТ

Проти заступника мера Сум порушили справу за кривду ЛГБТ

Укрінформ
Розпочато кримінальне провадження за фактом негативних висловлювань одним із заступників міського голови Сум на адресу ЛГБТ-спільноти.

Про це повідомляє у Facebook прес-секретар прокурора Сумської області Наталя Науменко.

"Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення Маршу рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у Facebook висловив своє бачення щодо цієї події, зокрема зауважив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах. За фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження", - йдеться у дописі.

Читайте також: Поліція затримала дев'ять осіб, які готували провокації на Марші рівності

Зазначається, що відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 161 КК - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями.

Слідство доручено ГУ НП в Сумській області.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-