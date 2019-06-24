Проти заступника мера Сум порушили справу за кривду ЛГБТ
Про це повідомляє у Facebook прес-секретар прокурора Сумської області Наталя Науменко.
"Один із заступників Сумського міського голови напередодні проведення Маршу рівності на підтримку ЛГБТ-спільноти на своїй сторінці у Facebook висловив своє бачення щодо цієї події, зокрема зауважив, що хотів би бачити таких осіб у концтаборах. За фактом подібних висловлювань розпочато кримінальне провадження", - йдеться у дописі.
Зазначається, що відомості до ЄРДР внесено за ч. 1 ст. 161 КК - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями.
Слідство доручено ГУ НП в Сумській області.