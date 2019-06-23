Поліцейського відправили під цілодобовий домашній арешт за перевищення повноважень

Співробітнику вінницької поліції, який перевищив службові повноваження, застосувавши силу до цивільної особи, оголосили про підозру. Від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини.

Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України.

"Напередодні співробітнику вінницької поліції було оголошено про підозру. Окрім того, за розпорядженням Голови Національної поліції Сергія Князєва від службових обов’язків відсторонені четверо керівників поліції Вінниччини, готуються документи на звільнення заступника начальника поліції Вінницької області", - йдеться у повідомленні.

Так, минулого тижня у Вінниці поліція зупинила чоловіка, у якого було виявлено гранату РГД-5 із запалом. Співробітник поліції попросив одного з перехожих бути присутнім під час слідчих дій у якості понятого. На що вінничанин відмовився та некоректно висловився. Зав'язався словесний конфлікт, поліцейський застосував фізичну силу, чоловік упав та вдарився головою об асфальт. Співробітник поліції надав першу медичну допомогу та викликав швидку. Потерпілий був госпіталізований.

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За фактом було розпочато кримінальне провадження за ст.128 Кримінального кодексу України.

Також за фактом було призначено службове розслідування. Відтак за розпорядженням Голови Національної поліції наказом ГУНП у Вінницькій області було відсторонено від виконання службових обов'язків самого порушника, а також чотирьох керівників поліції Вінниччини.

Зокрема, відсторонені начальник Київського відділення поліції Вінницького відділу, начальник управління кадрового забезпечення ГУНП, заступник начальника Вінницького ВП - начальник ВКП ГУНП та заступник начальника Київського відділення поліції Вінницького відділу поліції - начальник СКП ГУНП.

Всі матеріали були передані до Державного бюро розслідувань.

Вчора, 22 червня, слідчі ДБР оголосили співробітнику поліції Вінницької області про підозру за ч.3 ст.365 Кримінального кодексу України. Йому вручили повістку для прибуття до суду з метою обрання запобіжного заходу. Сьогодні суд обрав поліцейському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Заступник начальника Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції перебуває у Вінницькій області для надання допомоги територіальному підрозділу ДБР.

Також наказом Голови Нацполіції готуються документи для звільнення заступника начальника поліції Вінницької області, який відповідає за підготовку особового складу.

Поліцейські Вінниччини перерахували всю необхідну допомогу для лікування потерпілого.