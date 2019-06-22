У Торецьк завтра дадуть воду - водогон відремонтували

У Донецькій області на водогоні «Горлівка-Торецьк» завершено відновлювальні роботи, 23 червня вода почне надходити першим абонентам.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника військово-цивільної адміністрації Торецька Сергій Винник.

«Бригада Часовоярського РВУ Компанії «Вода Донбасу» в 16.00 закінчила відновлювальні роботи на водогоні Горлівка-Торецьк. Оскільки технологія ремонту вимагала бетонних робіт, необхідно 12 годин для його твердіння. О 4 годині ранку неділі вода почне заповнювати водогін, ввечері - надійде на водопровідний вузол і першим абонентам. На повне опресування системи треба 3-4 дні», - написав Винник.

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Він подякував усім, хто брав участь в організації і проведенні ремонту.

Як повідомлялося, в Донецькій області 20 червня припинили подавати воду по водогону «Горлівка-Торецьк» для проведення ремонтних робіт на водогоні.