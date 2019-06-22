У центрі Одеси шукали вибухівку

Одеські поліцейські перевіряли інформацію про замінування об’єкту в центрі міста, вона виявилася неправдивою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Об’єкт перевірено. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв та речовин не знайдено", - зазначили у поліції.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.

Раніше повідомлялося про замінування будівлі суду на вул. Варненській та університету на вулиці Дворянській й інших місць. Інформація також виявилася неправдивою.