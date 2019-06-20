У Харкові “замінували” всі дитсадки і нічний клуб

Правоохоронці перевіряють усі дитячі садки і нічний клуб у Харкові на предмет замінування.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

"Повідомлення про закладення вибухівки в розважальному закладі на вулиці Полтавський Шлях та усіх міських дитсадках надійшло до поліції з Державної служби України з надзвичайних ситуацій 20 червня", - йдеться у повідомленні.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Триває огляд приміщень та прилеглої території.

Як повідомлялося, 20 червня про замінування дитсадків повідомлялося у Києві та чотирьох містах на Закарпатті.