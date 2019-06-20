У Херсоні "замінували" всі лікарні

«На превеликий жаль, продовження поганого. 11.40 заміновано всі лікарні міста. Відповідні служби працюють відповідно до планів», - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію підтвердили кореспонденту Укрінформу у відділі комунікації поліції області: «Так, надійшло повідомлення про мінування на електронну пошту ДСНС».

Як повідомляв Укрінформ, 19 червня у Херсоні через повідомлення про мінування евакуйовували дитсадки, як писали у соцмережах обурені діями "мінувальника" батьки, малюків виводили у спеку під час "тихої години", а 18 червня, у Херсоні та у курортному Генічеську надходили повідомлення про мінування лікарень та пологових будинків, морської академії, нічних клубів та супермаркетів.

Інформація про мінування виявилась хибною.