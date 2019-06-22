В Україні на вихідні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

"22-23 червня в Україні, крім більшості районів західних областей, переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться у повідомленні.

По Києву та Київській області 22-23 червня також зберігається надзвичайна пожежна небезпека.

Як повідомляв Укрінформ з посиланням на Укргідрометцентр, в Україні 22 червня у західних, Житомирській та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, температура вдень 24-29°. На решті території суха та спекотна погода з температурою на узбережжі морів до 30-35°.

У Києві та області - суха та спекотна погода. У столиці очікується 32-34°, на Київщині - 30-34°.