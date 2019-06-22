Киянам обіцяють, що брудне повітря розвіється до кінця червня

Забруднення повітря в Києві спричинили погодні умови, але до кінця червня ситуація зміниться і дихати стане легше.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

“Внаслідок погодних умов, що спостерігалися в місті Києві з 10 по 20 червня (суха спекотна погода без опадів, відсутність значного вітру, наявніть в приземному шарі повітря затримуючих шарів, відсутність перемішування приземного повітря з верхніми шарами), відбувалося накопичення шкідливих домішок забруднюючих речовин в приземному шарі повітря”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У деяких районах Києва вміст діоксиду азоту у повітрі у 6 разів перевищує норму

Як зазначається, починаючи з 10 червня, спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту NO2 та формальдегіду. Найбільша концентрація забруднюючих речовин спостерігається наприкінці тижня (у п'ятницю), за вихідні дні концентрація дещо зменшується, а починаючи з понеділка знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту.

“Протягом 22-25 червня синоптична ситуація в Києві суттєво не зміниться. Покращення ситуації очікується в останні дні червня”, - інформує ДСНС.