Гройсман доручив надати "Воді Донбасу" статус "захищеного споживача”

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив профільним органам забезпечити безперебійне енергопостачання компанії "Вода Донбасу", аби люди на залишилися на тривалий час без води.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

“Водопостачання Донбасу. Я доручив усім службам забезпечити безперебійне енергопостачання компанії "Вода Донбасу", яка подає воду споживачам, і якнайшвидше надати їй статус "захищеного споживача”. Це унеможливить вимкнення", - зазначив Гройсман.

Люди мають отримати воду, наголосив він.

У Донецькій області в результаті припинення подачі води з водопроводу, без централізованого водопостачання залишається населення міста Торецьк і Залізне, а також селища Північне і Південне.

Об 11:00 четверга у регіональне управління ДСНС надійшла інформація від КП Вода Донбасу про те, що припинено подачу води з водопроводу Горлівка-Торецьк діаметром 900 мм для проведення ремонтних робіт на водогоні.