Князєв назвав основну версію вбивства 11-річної дівчинки на Одещині

Як основну версію у справі про вбивство 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті.

Про це голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив 20 червня, інформує прес-служба МВС.

Зазначається, що 19 червня ввечері Нацполіція затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.

За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, поліція зібрала всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня, з’ясувати всі обставини вбивства та виявити підозрюваного.

«Ним виявився 26-річний місцевий житель. Він зараз дає покази. За версією слідства вбивство було вчинено на сексуальному ґрунті. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні», – сказав у свою чергу Князєв.

Голова Нацполіції також висловив співчуття сім’ї Дар’ї.

Як повідомлялося, 11-річна Дар'я Лук'яненко 13 червня зникла дорогою з дому до танцювального гуртка. До її пошуків долучалися жителі села, волонтери, поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДСНС. Було залучено кінологів, водолазів, авіацію

Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдено в одному з домоволодінь Іванівки. Власника будинку підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві.

20 червня Аброськін повідомив, що Дар'ю Лук'яненко, яка 13 червня зникла у на Одещині, вбили невдовзі після викрадення.