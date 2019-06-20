Князєв назвав основну версію вбивства 11-річної дівчинки на Одещині
Про це голова Національної поліції Сергій Князєв повідомив 20 червня, інформує прес-служба МВС.
Зазначається, що 19 червня ввечері Нацполіція затримала особу, яка підозрюється у вчиненні вбивства дівчинки.
За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, поліція зібрала всю необхідну інформацію, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13 червня, з’ясувати всі обставини вбивства та виявити підозрюваного.
«Ним виявився 26-річний місцевий житель. Він зараз дає покази. За версією слідства вбивство було вчинено на сексуальному ґрунті. Тіло дівчинки знаходиться в судово-медичному підрозділі місцевої лікарні», – сказав у свою чергу Князєв.
Голова Нацполіції також висловив співчуття сім’ї Дар’ї.
Як повідомлялося, 11-річна Дар'я Лук'яненко 13 червня зникла дорогою з дому до танцювального гуртка. До її пошуків долучалися жителі села, волонтери, поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДСНС. Було залучено кінологів, водолазів, авіацію
Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдено в одному з домоволодінь Іванівки. Власника будинку підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві.
20 червня Аброськін повідомив, що Дар'ю Лук'яненко, яка 13 червня зникла у на Одещині, вбили невдовзі після викрадення.