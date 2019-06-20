Вбивство 11-річної дівчинки на Одещині: поліція розкрила нові деталі

Одинадцятирічну Дар'ю Лук'яненко, яка 13 червня зникла у селі Іванівка на Одещині, вбили невдовзі після викрадення.

Про це повідомив у Facebook перший заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін.

"Ми всі разом прожили ці п’ять днів активних пошуків дитини з надією знайти її живою, але сьогодні ми розуміємо, що покидьок знущався та вбив дитину практично відразу після її викрадення", - йдеться у повідомленні.

Аброськін зазначив, що задля пошуків дівчинки була виконана колосальна робота. Знайти дитину та встановити особу злочинця вдалося тільки після збору всієї необхідної інформації, яка дозволила посекундно відновити рух дівчинки від ринку у напрямку до школи 13.06.2019. Правоохоронці опитали понад 2000 мешканців селища, провели огляд тисячі квадратних метрів місцевості, підкреслив він.

Відтак заступник голови Нацполіції подякував жителям Іванівки, а також начальнику кримінальної поліції ГУНП в Одеській області Сергію Дьорову, заступнику начальника Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергію Прудченку, усім керівникам оперативних підрозділів Національної поліції України.

Як повідомляв Укрінформ, 11-річна Дар'я Лук'яненко 13 червня зникла дорогою з дому до танцювального гуртка. До її пошуків долучалися жителі села, волонтери, поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії, працівники ДСНС. Було залучено кінологів, водолазів, авіацію. Ввечері 19 червня тіло дівчинки було знайдено в одному з домоволодінь Іванівки. Власника будинку підозрюють у згвалтуванні і вбивстві.