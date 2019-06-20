Представники двох депутатів Ради “не поділили” свято села на Житомирщині

Під час святкування Дня села на Житомирщині стався конфлікт між організаторами свята, яке підтримав народний депутат Володимир Арешонков, та представниками благодійного фонду Сергія Пашинського, який також є депутатом.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА.

«В Ушомирській об'єднаній територіальній громаді (ОВО №64, м. Коростень) Житомирської області 16 червня під час святкування Дня села стався конфлікт між представниками Благодійного фонду Сергія Пашинського, та організаторами свята, яке проходило за підтримки чинного нардепа та кандидата Володимира Арешонкова. Представники фонду, власником якого є ймовірний кандидат в депутати Сергій Пашинський, кажуть, що їх волонтерів не пустили на святкування і не дали можливості виступити перед громадою», - йдеться у повідомленні.

Голова Ушомирської ОТГ Людмила Мала таку інформацію спростовує. За її словами, традиційно генеральним спонсором свят у громаді є компанія UPG і вони відбуваються за підтримки народного депутата Арешонкова. Голова громади додає, що представник фонду Пашинського хотів роздати гостям свята морозиво, але такі ж солодощі підготувала UPG. Натомість фонд роздав своє морозиво і пригощав людей тортом, хоча слова для виступу зі сцени його представнику не надали.

В ОПОРІ акцентують, що у благодійному фонді Пашинськго пообіцяли прокоментувати інцидент через запит, але досі не відповіли.

ЦВК зареєструвала чинних народних депутатів Володимира Арешонкова та Сергія Пашинського кандидатами у народні депутати по округу №64 як самовисуванців.

Фото: соцмережі