На придбання житла для сиріт на Донеччині виділять майже 36 мільйонів

На Донеччині для придбання житла для дітей, позбавлених батьківського піклування, і сиріт заплановано використати 35 млн 743,6 тис грн з обласного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної адміністрації.

«У придбанні житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на умовах співфінансування 50 на 50 беруть участь 28 адміністративно-територіальних одиниць області (12 міст, 10 районів та 6 ОТГ). Загальна сума запланованих коштів становить 35 млн 743,6 тис. грн (17871,8 тис. – субвенція з обласного бюджету, 17871, 8 тис. – кошти місцевих бюджетів)».

Нині на Донеччині затверджено Порядок надання та використання у 2019 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.У містах, районах, ОТГ створені комісії з придбання житла зазначеній категорії осіб, розміщенні оголошення у ЗМІ, вивчаються пропозиції, які надійшли для участі у конкурсі.

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Водночас у місті Слов’янську дотепер кошти у сумі 200 тис. грн на придбання однієї одиниці житла у міському бюджеті не передбачені та комісія не створена, констатували в ОДА.