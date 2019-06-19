На придбання житла для сиріт на Донеччині виділять майже 36 мільйонів

На придбання житла для сиріт на Донеччині виділять майже 36 мільйонів

Укрінформ
На Донеччині для придбання житла для дітей, позбавлених батьківського піклування, і сиріт заплановано використати 35 млн 743,6 тис грн з обласного та місцевих бюджетів.

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної адміністрації.

«У придбанні житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на умовах співфінансування 50 на 50 беруть участь 28 адміністративно-територіальних одиниць області (12 міст, 10 районів та 6 ОТГ). Загальна сума запланованих коштів становить 35 млн 743,6 тис. грн (17871,8 тис. – субвенція з обласного бюджету, 17871, 8 тис. – кошти місцевих бюджетів)».

Нині на Донеччині затверджено Порядок надання та використання у 2019 році субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів, об’єднаних територіальних громад для придбання на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.У містах, районах, ОТГ створені комісії з придбання житла зазначеній категорії осіб, розміщенні оголошення у ЗМІ, вивчаються пропозиції, які надійшли для участі у конкурсі.

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Водночас у місті Слов’янську дотепер кошти у сумі 200 тис. грн на придбання однієї одиниці житла у міському бюджеті не передбачені та комісія не створена, констатували в ОДА.

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