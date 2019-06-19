У Торецьку воду розподіляють по 40 літрів в одні руки

Адміністрація прифронтового Торецька на Донеччині, де пошкоджено водогін, просить мешканців набирати у власні ємності не більше 40 літрів завезеної води.

Про це повідомляє військово-цивільна адміністрація Торецька.

«У зв’язку з пошкодженням водогону в зоні активних бойових дій, у місто щоденно надходить 17 тисяч кубічних метрів води. У спекотний період цієї кількості недостатньо для забезпечення централізованим водопостачанням усіх районів, у зв’язку з чим організовано підвіз технічної води згідно з графіком», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «з метою дотримання порядку та економного розподілу» просять здійснювати набір води у власні ємності не більше 40 літрів в одні руки.

На своєму сайті ВЦА розмістила графік підвезення води по годинах.