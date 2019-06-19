У Вінниці відкрили пам’ятний знак медикам, які загинули на Майдані й в АТО

У Вінниці у середу відкрили пам’ятний знак загиблим медикам – учасникам Революції гідності, АТО та ООС.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької ОДА.

«Сьогодні на території Вінницького медичного коледжу ім. академіка Д.К. Заболотного відкрито єдиний в Україні, як зазначають ініціатори, пам’ятний знак медичним працівникам – учасникам Революції гідності, АТО та ООС. Взяти участь у відкритті та віддати шану військовим лікарям, які нерідко рятують українських військових ціною власного життя, зібрались їх колеги, військовослужбовці, студенти коледжу та небайдужі вінничани», - йдеться у повідомленні.

Пам’ятний знак військовим медикам/ Фото:vin.gov.ua

Під час відкриття пам’ятного знаку присутні згадали загиблих медиків, серед яких - випускники Вінницького медичного коледжу Михайло Вашеняк, Сергій Рокіцький і Дмитро Герасимчук, випускник Гайсинського медичного коледжу Станіслав Менюк та випускник Погребищенського медколеджу Сергій Кацабін.

За словами начальника управління у справах ветеранів війни Андрія Грачова, подібних цьому пам’ятному знаку в Україні немає.

Авторами триметрового монумента стали брати Роман та Андрій Оврахи. За основу вони взяли символи медицини – хрест, усередині якого змія, що обвивається навколо амфори. На ньому також розташовані барельєфи – ілюстрації професійної діяльності медиків.