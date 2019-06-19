Одеські депутати спробували звільнити Ройтбурда з поста директора художнього музею

Депутати Одеської обласної ради 19 червня намагалися звільнити з посади директора Одеського художнього музею Олександра Ройтбурда, але незважаючи на кілька спроб голосування, їм не вистачило голосів.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Пропозицію про звільнення вніс депутат фракції Опоблоку в Одеській облраді Віталій Саутьонков. Йому, зокрема, не сподобалися акції, які проводилися для молоді в музеї з ініціативи Ройтбурда. Депутат вбачає там порнографічні картини і навіть розбещення дітей, крім того, він інкримінував Ройтбурду, що той не відповів на його депутатський запит.

На зауваження колег, що про роботу художника мають судити експерти, Саутьонков відповів, що він "не експерт у мистецтві", але треба показати, що не можна ігнорувати депутатські запити.

Під час обговорення питання т.в.о. голови облдержадміністрації Світлана Шаталова зауважила, що підстав для припинення контракту з директором музею немає.

"Минулого року музей отримав прибуток 1 млн 760 тис. 975 грн коштів за квитки та послуги, тоді як за рік до цього - 500 тис. грн, а також понад 300 тис. благодійної допомоги. Є два грантові проекти на суму близько 600 тис. грн позабюджетних коштів, а також є програма розвитку музею на п'ять років", - уточнила Шаталова.

Депутати тричі не змогли прийняти проект за основу, щоразу повертаючи питання на голосування. Врешті-решт пішли на півгодинну перерву.

Як повідомляв Укрінформ, у кінці 2017 року Олександр Ройтбурд виграв конкурс на посаду директора Одеського художнього музею. Незважаючи на опір депутатів облради, які не проголосували за його кандидатуру, 19 березня 2018 року голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов підписав з ним контракт на 5 років.

За рік роботи в Одеському художньому музеї новому директору вдалося повністю відремонтувати дах будівлі, який протікав, і реконструювати приміщення Серебряковскої зали.

За словами Ройтбурда, «було поміняно все, починаючи від водостоків і закінчуючи ліхтарями для підсвічування експозицій». Кошти на ремонт приміщення збирали всі одесити, одними з меценатів були представники будинку-музею Маразлі.

Голосування про зняття з посади прогресивного і проукраїнського директора ОХМ користувачі соцмереж назвали спробою реваншу "русского мира".