В Одесі забудовники намагаються захопити аеродром, де базуються винищувачі

Приморський районний суд міста Одеса під час засідання 18 червня відмовився скасувати рішення Одеської міськради про забудову території військового аеродрому «Шкільний», де базуються винищувачі та дислокуються літаки країн НАТО.

Про це повідомляє Повітряне командування «Південь» на сторінці Facebook.

«Ця справа слухалась півтора року. За словами адвоката Михайла Кузаконя, за цей час у одеської мерії нібито з’явилися документи на володіння землею, що належить Збройним Силам України. Керівництво військової частини готує документи на оскарження цього рішення суду, і процес подання апеляції розпочався вже сьогодні», - йдеться в повідомленні.

Повітряне командування «Південь» неодноразово заявляло, що сам факт навіть намагання відчуження території стратегічного військового аеродрому аж ніяк не може бути законним у країні, яка веде війну. Але у одеської мерії та у замовників забудови території військового аеродрому, судячи з усього, абсолютно протилежний погляд на питання державної безпеки країни.

У різноманітних судах та ЗМІ неодноразово наголошувалося, що аеродром «Шкільний» на сьогодні єдиний повністю боєздатний військовий аеродром на півдні України, що тут базуються винищувачі, які несуть бойове чергування із охорони південних повітряних рубежів держави, що цим аеродромом користуються авіація Державної прикордонної служби України, авіація ДСНС та ВМСУ, військовий авіаційний завод, що тут, під час проведення міжнародних навчань, дислокуються літаки країн НАТО, що він регулярно приймає літаки з пораненими в зоні проведення ООС. «Але, судячи з усього, бажання заробити мільйони доларів на незаконному захопленні території військового аеродрому значно перевищує усі ці аргументи, які розуміє будь-який пересічний громадянин України, якщо він є патріотом своєї Держави. Ми впевнені, що цим, м’яко кажучи, сумнівним рішенням суду, ця справа аж ніяк не закінчується», - йдеться в повідомленні.