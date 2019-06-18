Рубіжне - на межі техногенної катастрофи

Основною проблемою для Рубіжного на сьогоднішній день залишається водозабезбечення та водовідведення.

Про це заявив у своєму відеозверненні до городян мер міста Сергій Хортів, повідомляє пресслужба Рубіжанскої міської ради.

«На території колишнього підприємства «Краситель» вийшов з ладу трансформатор (у результаті спроби розкрадання кабелю сталося коротке замикання). Він не працює з позаминулого п'ятниці. І, на жаль, відкачка стоків проводиться насосами, які працюють виключно на дизельних генераторах», - зазначив Хортів.

Відео: Рубіжанська міськрада

Ця ситуація не дає змоги в повному обсязі справлятися зі стоками. Є невеликі обмеження з подачі води. На жаль, на собі це відчувають мешканці міста", - додав міський голова.

За його словами, зупинка роботи водоканалу призвела не лише до збоїв у водопостачанні. Через спеку на фільтрах біологічного очищення стоків загинула велика частина мікроорганізмів.

Вживаються всі необхідні заходи для ліквідації техногенної аварії. Задіяні дев’ять промислових підприємств, які до аварії живились із трансформаторної підстанції «Красителя».

Міськвиконком звернувся до обласної державної адміністрації з пропозицією підвищити рівень загрози з місцевого до регіонального.

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Як відомо, Рубіжне входить до т. зв. агломераційного «трикутника» Рубіжне-Сєвєродонецьк-Лисичанськ, між якими практично не існує вільного простору і екологічні та інші проблеми одного міста стають проблемами двох сусідніх.

Фото: uk.wikipedia.org