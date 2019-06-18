У Костянтинівку повернулася вода

Водопостачання Костянтинівки відновлено, і місто буде знову повністю забезпечене водою після стабілізації споживання.

Про це у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної обладміністрації Олександр Куць.

«Компанія «Вода Донбасу» роботи з відновлення водогону завершила 15 червня. Вчора, 16 червня, близько 06.30 вода дійшла до міста, і почалося заповнення міських резервуарів та розвідних мереж. Зараз у тих районах, де вже є вода, люди її інтенсивно розбирають, і регулювати гідравлічну систему вкрай складно. В компанії «Вода Донбасу» відзначають, що водозабезпечення міста відновиться повністю після стабілізації споживання води», - написав очільник області.

Він також зазначив, що міська влада Костянтинівки, яка зобов'язана організувати підвезення води, оприлюднила відповідний графік.

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Як повідомляв Укрінформ, водопостачання Костянтинівки здійснюється з трьох джерел: Другого Донецького водопроводу Слов`янського РВУ, Білокузьминівського підземного водозабору Часовоярського РВУ та підземного водозабору «Біла гора» Костянтинівського ВУВКГ.

Але 13 червня подачу води скоротили через прорив на Другому донецькому водопроводі. Крім того, був відключений від енергопостачання через заборгованість за електричну енергію Білокузьминівський водозабір.