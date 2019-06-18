На Херсонщині авто впало у канал, загинули двоє дітей і дорослий

«Вчора, 17 червня, о 01:40 в «Єдиний центр 102» поліції Херсонщини зателефонувала 43-річна мешканка одного з населених пунктів Чаплинського району. Схвильована жінка повідомила, що напередодні ввечері двоє її неповнолітніх синів, віком 5 та 17 років, разом із 35-річним сусідом поїхали на автомобілі та досі не повернулися. В ході розшукових заходів, які безперервно тривали з часу отримання повідомлення, автомобіль був знайдений на дні магістрального зрошувального каналу. Згодом у воді знайшли і тіла усіх розшукуваних», - йдеться у повідомленні.

На місці події мати повідомила слідчо-оперативній групі районного відділення поліції, що діти разом із дорослим поїхали на автомобілі родини «Москвич 412» у сільський магазин. Як згодом батькам розповіли односельці, зробивши покупки, чоловік із дітьми сіли знову в автівку та поїхали у невідомому напрямку. Рідні самостійно намагалися розшукати дітей, проте їм це не вдалося і вони зателефонували до поліції.

За словами начальника поліції Херсонщини Артура Мєрікова, на розшук зниклих були негайно орієнтовані екіпажі груп швидкого реагування, в тому числі поліцейські сусідніх районів. Загалом у пошуках були задіяні 31 працівник поліції та 3 автопатрулі, працівники служби з надзвичайних ситуацій. Також долучилися 25 місцевих жителів.