На Херсонщині для допомоги потерпілим від негоди збереться облрада

На Херсонщині скликають позачергову сесію обласної ради для виділення коштів районам, які постраждали від негоди 3-5 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі облради.

«Є відповідне розпорядження голови облради Владислава Мангера про скликання позачергової сесії 18 червня о 10-й годині. Таке рішення погодили керівники всіх фракцій. На сесії розглянуть рішення про виділення коштів з обласного бюджету районам, що потрапили до зон стихійного лиха. Загальна сума збитків інфраструктурі населених пунктів орієнтовно становить від 13 до 15 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, в зону стихійного лиха потрапили населені пункти: Козачі Лагері, Нова Маячка в Олешківському районі, Тягинка у Бериславському районі, Гладківка у Голопристанському районі, а також райцентр Велика Лепетиха.

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За даними облради, для допомоги населенню залучено усі служби, проте постраждали дуже багато житлових будинків і споруд соціального призначення.

Як повідомляв Укрінформ, у період з 3 по 5 червня на території Херсонської області внаслідок потужного атмосферного циклону пройшли грози, сильні зливи, град, які супроводжувалися шквалами та поривами вітру штормової сили понад 30 м/с.

Фото: ДСНС