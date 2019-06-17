На Херсонщині для допомоги потерпілим від негоди збереться облрада

На Херсонщині для допомоги потерпілим від негоди збереться облрада

Укрінформ
На Херсонщині скликають позачергову сесію обласної ради для виділення коштів районам, які постраждали від негоди 3-5 червня.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у прес-службі облради.

«Є відповідне розпорядження голови облради Владислава Мангера про скликання позачергової сесії 18 червня о 10-й годині. Таке рішення погодили керівники всіх фракцій. На сесії розглянуть рішення про виділення коштів з обласного бюджету районам, що потрапили до зон стихійного лиха. Загальна сума збитків інфраструктурі населених пунктів орієнтовно становить від 13 до 15 млн гривень», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-службі, в зону стихійного лиха потрапили населені пункти: Козачі Лагері, Нова Маячка в Олешківському районі, Тягинка у Бериславському районі, Гладківка у Голопристанському районі, а також райцентр Велика Лепетиха.

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За даними облради, для допомоги населенню залучено усі служби, проте постраждали дуже багато житлових будинків і споруд соціального призначення.

Як повідомляв Укрінформ, у період з 3 по 5 червня на території Херсонської області внаслідок потужного атмосферного циклону пройшли грози, сильні зливи, град, які супроводжувалися шквалами та поривами вітру штормової сили понад 30 м/с.

Фото: ДСНС

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