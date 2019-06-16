На Херсонщині залишаються підтопленими понад 230 дворів

Станом на ранок неділі на Херсонщині залишаються підтопленими 232 домогосподарства, у тому числі 34 житлові будинки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Станом на 7 годину 16 червня залишаються підтопленими 232 домогосподарства, з них 34 житлові будинки. Рівень води поступово спадає", - йдеться у повідомленні.

Для відкачування води залучено 44 чоловік та 15 одиниць техніки, з них від ДСНС - 29 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

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Протягом доби відкачано 11 тис. 100 кубометрів води (загалом від початку робіт - 67 тис. 500 кубометрів). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.