Травневий паводок завдав Закарпаттю понад 500 мільйонів збитків

Загальна сума збитків від травневого паводку на Закарпатті перевищила півмільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

“Обласні служби завершили роботу зі встановлення збитків від паводка, який накрив Закарпаття 20 – 25 травня. Загальна сума коштів, необхідних на відновлення об’єктів соціальної інфраструктури, дорожнього та водного господарства, становила понад 500 мільйонів гривень,” - йдеться в повідомленні.

За словами в.о. голови облдержадміністрації Ярослава Галаса, найбільших збитків зазнали об’єкти комунальної власності. Зокрема, у семи районах необхідно відновити 204 об’єкти на загальну суму 352,3 мільйонів гривень. Йдеться про розмиті автодороги, зруйновані й пошкоджені берегоукріплення, замулені русла річок, пошкоджені мости й мостові переходи тощо.

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Частина необхідних коштів уже виділяється з резервних фондів обласного та районних бюджетів.

Зазначається, що крім Закарпатської ОДА по кошти до резервного фонду державного бюджету звернулися Служба автомобільних доріг в Закарпатській області та Басейнове управління водних ресурсів «Тиса», оскільки комісії з надзвичайних ситуацій підтвердили завдані збитки та здійснили розрахунок потреби на відновлення об’єктів державного значення на загальну суму понад 150 млн гривень.

Як повідомляв Укрінформ, 22 травня на Закарпатті розпочався паводок внаслідок аномальної кількості опадів, що випала за короткий час.