На Одещині тривають пошуки зниклої дівчинки - залучили літаки

На Одещині до пошуків 11-річної дівчинки, яка зникла 13 червня, залучено літаки місцевого аероклубу.

Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"Здійснюються пошуки з повітря. До спецоперації були долучені літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами. Вживається всіх можливих заходів для встановлення місцезнаходження дівчинки", - наголошують у поліції.

Зазначається, що у пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п‘яти найближчих до Іванівки, де зникла дівчинка, райвідділів поліції, 100 військовослужбовців Національної гвардії, десятки працівників ДСНС та понад сотню волонтерів.

У межах розпочатого за п.2 ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України кримінального провадження проводяться обшуки та подворові обходи. Силами військовослужбовців НГУ та волонтерів прочісуються поля, посадки, яри та занедбані будівлі. На в’їзді до райцентру працюють пости поліції.

Як повідомлялося, 13 червня в Іванівці 11-річна дівчинка пішла до танцювального гуртку і дотепер її місцезнаходження не встановлено.