США допоможуть у розшуку українців-ветеранів в'єтнамської війни

"Хочу повідомити, що підписано ще один міжнародний документ! Це меморандум про взаєморозуміння між Міністерством у справах ветеранів України та Управлінням Міністерства оборони США з розшуку військовополонених та зниклих безвісти. Відповідно до документа, учасники мають намір, у рамках українського та американського законодавств, а також за допомогою наявних ресурсів, залучатись до пошуку українських ветеранів радянських часів, які брали участь у бойових діях у В’єтнамській війні у 1959-1975 рр., або які проходили військову службу у В’єтнамі в 1975-1986 рр", - написала Фріз.

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Крім цього, за її словами, документ передбачає надання доступу до цих ветеранів з метою інтерв’ювання щодо наявної в них інформації про військові операції, під час яких військові США потрапили у полон або зникли безвісти. Планується також проведення спільних засідань учасників, пов’язані з питаннями, охопленими цим Меморандумом.