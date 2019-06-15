На Донеччині сталася аварія на шахті, загинув гірник

Поблизу міста Торецьк Донецької області ввечері у п’ятницю, 14 червня, стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Аварія трапилась на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 метрів.

Зазначається, що на аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно.

Сьогодні о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.н.).

Всього в шахті працювало 119 гірників. Робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню.

До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.

Раніше повідомлялося, що на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє працівників.