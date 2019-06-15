На Донеччині сталася аварія на шахті, загинув гірник
Укрінформ
Поблизу міста Торецьк Донецької області ввечері у п’ятницю, 14 червня, стався раптовий викид вугільно-газової суміші з обвалом породи.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Аварія трапилась на шахті "Центральна" ДП "Торецьквугілля" на горизонті 1146 метрів.
Зазначається, що на аварійній ділянці перебувало 2 гірники, один врятувався самостійно.
Сьогодні о 03:15 знайдено тіло другого гірника (1983 р.н.).
Всього в шахті працювало 119 гірників. Робота шахти призупинена, гірники підняті на поверхню.
До рятувальних робіт залучалося чотири гірничо-рятувальних відділення Міненерговугілля.
Раніше повідомлялося, що на шахтоуправлінні «Покровське» загинули двоє працівників.