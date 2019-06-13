Загибель двох гірників на шахті "Покровська": ведеться досудове розслідування

Через загибель двох гірників на території шахтоуправління "Покровське" проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

"Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які призвели до загибелі двох гірників на території Приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське»", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обидва трагічні випадки сталися 12 червня. Встановлено, що приблизно о 14:20 36-річного гірника, який контролював процес доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави, притиснуло до стіни одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеної до дизелевоза. Від травм чоловік помер на місці.

Того ж дня приблизно о 20:30 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра, потрапив під конвеєрну дробарку. Численні травми, яких він зазнав, також виявилися смертельними.

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"За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України", - поінформували у прокуратурі.

Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що у шахтоуправлінні «Покровське» назвали загибель двох працівників нещасними випадками на виробництві.