Загибель двох гірників на шахті "Покровська": ведеться досудове розслідування
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.
"Під процесуальним керівництвом Красноармійської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, які призвели до загибелі двох гірників на території Приватного акціонерного товариства «Шахтоуправління Покровське»", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обидва трагічні випадки сталися 12 червня. Встановлено, що приблизно о 14:20 36-річного гірника, який контролював процес доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави, притиснуло до стіни одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеної до дизелевоза. Від травм чоловік помер на місці.
Того ж дня приблизно о 20:30 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєра, потрапив під конвеєрну дробарку. Численні травми, яких він зазнав, також виявилися смертельними.
"За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України", - поінформували у прокуратурі.
Проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.
Раніше повідомлялося, що у шахтоуправлінні «Покровське» назвали загибель двох працівників нещасними випадками на виробництві.