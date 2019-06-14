Гройсман доручив розв'язати проблему питної води на Донбасі
Укрінформ
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручив невідкладно вжити заходів задля забезпечення питною водою жителів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Урядовий портал у п'ятницю, 14 червня.
"Відповідно до підписаного Главою Уряду доручення, необхідно відновити і забезпечити безперебійне постачання електроенергії на об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення КП «Компанія «Вода Донбасу» і надати підприємству статус «захищеного споживача». Одночасно треба провести інвентаризацію резервних джерел водопостачання", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на період відсутності централізованого водопостачання буде забезпечено підвіз води і санітарний контроль на відповідних об’єктах та територіях.